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Діаспора з США передала позашляховики військовим із Львівщини

Андрій Котенський

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Американський благодійний фонд Help Heroes Of Ukraine придбав чотири повнопривідні авто для українських захисників. Тепер вони поїдуть на фронт, де будуть допомагати ЗСУ виконувати бойові завдання. Про це Львівському порталу повідомили у Help Heroes Of Ukraine.

Як зазначив головний сержант із позивним «СВАТ», такі авто на передовій – справжня знахідка, бо радянська техніка часто ламається і потребує ремонту.

«Ці авто забезпечують прохідність і можуть працювати у будь-яку погоду. Їх можна використовувати як для перевезення особового складу та боєприпасів, так і для медичних потреб. На кузов можна поставити і кулемет, і гранатомет. На даний момент такі

позашляховики нам дуже необхідні. Якби нам ще допомагали з цим, ми б були дуже вдячні»,– додав військовослужбовець.

Крім автівок для військових зібрали декілька ящиків гуманітарної допомоги: медикаменти, взуття, амуніція для виконання бойових завдань.

«Help Heroes Of Ukraine» – американська благодійна організація, створена в США у перші дні війни проти України. Його заснували українці, які проживають в Чикаго і які захотіли докласти максимальних зусиль, щоб допомогти нашим захисникам здобути перемогу якнайшвидше.

Станом на зараз вдалось відправити допомоги на суму понад 10 млн доларів. На фронт регулярно передають бронежилети, каски, оптичні прилади, військове спорядження, автомобілі, дрони, тощо. Також фонд допомагає гуманітарною допомогою українцям, як іпостраждали внаслідок бойових дій.

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