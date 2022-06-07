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У частині Львова під час тривоги не спрацювало оповіщення. Причина

Ольга Денисяка

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Під час оповіщення про повітряну тривогу ввечері 7 чеврня у деяких районах Львова не спрацювала система оповіщення. Про це повідомив у Facebook голова Львіської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» стався збій програмного забезпечення, внаслідок чого система оповіщення Львівської області спрацювала не за протоколом.

Голова ОВА запевнив, що фахівці оперативно встановили причину збою і робота програмного забезпечення відновлена.

«Зараз територіальна автоматизована система централізованого оповіщення працює в штатному режимі», – наголосив Максим Козицький.

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