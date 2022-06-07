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Польща підписала одну з найбільших угод про постачання Україні зброї

Ольга Денисяка

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Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у вівторок підтвердив підписання угоди про постачання Україні озброєння, заявивши, що вона є однією з найбільших за останні 30 років. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на TVN24.

«Ми підписуємо один із найбільших, якщо не найбільший, контракт на експорт озброєнь за останні три десятиліття – продаж зброї українцям. Це перевірена часом зброя, зброя, яка є досить ретельно випробуваною, яка не лише пройде хрещення вогнем, а й, як ми зараз знаємо, буде дуже важливою зброєю на полі бою, найімовірніше, на сході України», – сказав Моравецький під час пресконференції на польському оборонному заводі Huta Stalowa Wola.

Глава польського уряду назвав Huta Stalowa Wola «однією з перлин у короні оборонної промисловості» країни, але зазначив, що в підприємства ще є потенціал для розвитку.

«Але ми раді нині мати змогу продавати нашу зброю за кордон», – підкреслив Моравецький.

Він не розкрив деталей угоди, але, як стверджувало видання Dziennik з посиланням на джерела, йдеться про угоду на суму майже три мільярди злотих (майже 630 мільйонів доларів) на постачання близько 60 польських самохідних артилерійських гаубиць AHS Krab на додачу до тих 18, які вже передала Польща.

Раніше повідомлялося, що Польща хотіла би включення до наступного, сьомого санкційного пакету ЄС проти Росії обмежень щодо російського газу та відключення від SWIFT усіх російських банків.

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