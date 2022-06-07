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На утримання одного військовополоненого Україна витрачає 3 тисячі гривень щомісяця

Андрій Котенський

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Забезпечення утримання одного військовополоненого коштує щонайменше 3 тисячі гривень щомісяця. Зокрема, гроші йдуть на на харчування, одяг, засоби гігієни та комунальні платежі. Про це Львівському порталу повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

Так, у Мін’юсті запевнили, що Україна дотримується усіх правил утримання полонених, які передбачені Женевською конвенцією.

«Російські військовополонені — це, у першу чергу, обмінний фонд, щоб наших українських захисників визволити із ворожого полону», — пояснив міністр.

Окупанти, яких планують обміняти найближчим часом, утримують в установах виконання покарань практично по усій території України. Їх розміщують окремо від ув’язнених, щоб забезпечити безпеку.

Для полонених без перспектив швидкого обміну працюють спеціальні табори. Окрім того, до них мають доступ представники Червоного Хреста.

«Ми – цивілізована країна, а це зобов’язує тримати себе у руках та робити все у межах міжнародних норм, не дозволяючи собі опускатися до рівня ворога, який перебуває за межами цивілізації. Зараз усі ми є свідками роботи об’єднаної цивілізації в рамках верховенства права проти варварів, які такими правилами гребують», — додав Малюська

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