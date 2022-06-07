До Києва привезли тіла загиблих захисників «Азовсталі»

До Києва привезли тіла загиблих українських військовослужбовців із заводу «Азовсталь» в Маріуполі. Про це йдеться у Facebook Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на Асоціацію родин захисників «Азовсталі».

Патронатна служба полку «Азов» зустріла та разом із лікарями провела огляд та опис тіл. Зазначається, що серед тіл загиблих третина – бійці полку «Азов». Належність інших тіл до різних підрозділів з’ясовують.

«Наразі судмедексперти ведуть роботи, які за часом, попередньо, можуть тривати до трьох місяців. Згодом родини загиблих покличуть на експертизу та процедуру упізнання», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 червня на лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових за формулою 160 на 160.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.