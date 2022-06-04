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Україна та Росія обмінялися тілами загиблих бійців

Анастасія Диняк

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2 червня Україні вдалося повернути тіла загиблих захисників в обмін на тіла російських окупантів. Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Так, у четвер, 2 червня, на лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових.

«У результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, було досягнуто домовленість про обмін тілами за формулою 160 на 160», – йдеться в повідомленні.

До операції, крім Міністерства, також були залучені також Головне управління розвідки Міноборони, Служба безпеки України, Генштаб ЗСУ та інші силові структури України.

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