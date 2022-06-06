Поранений адвокат Масі Найєм прийшов до тями

Український військовий та адвокат Масі Найєм, якого було важко поранено на фронті, прийшов до тями після операції. Про це Масі Найєм повідомив у Facebook.

«Прийшов до тями. Одного ока в мене не буде ніколи. Іншим бачу погано», – зазначив Масі Найєм.

Також він додав, що хвилюється за свого друга, який досі перебуває в комі.

«Все буде Україна! Фото не викладаю. Я собі таким не подобаюсь», – додав Масі Найєм.

Зазначимо, що Масі Найєма важко поранили на фронті 5 травня. Він отримав поранення в голову.

Масі Найєм – засновник юридичної компанії Міллер. Він рідний брат Мустафи Найєма – колишнього нардепа, журналіста та заступника міністра інфраструктури.

Найєм брав участь у війні, яку росія розв’язала на сході України в 2014 році, був демобілізований у 2016-му.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну повернувся до лав ЗСУ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.