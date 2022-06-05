ОСТАННІ НОВИНИ

На Сході важко поранено адвоката Масі Наєма

Андрій Котенський

|

На фронті важко поранено відомого адвоката Масі Наєма, який захищав у суді інтереси активіста Сергія Стерненка та боронив Україну від російських окупантів.

«Друже, я знаю, що пізніше ти прочитаєш цей пост. Давай одужуй скоріше, нам ще на концерт Balthazar треба сходити та на засідання по самозахисту з’їздити», – повідомив Сергій Стерненко.

Режисер, колишній політв’язень Кремля, який також перебуває на фронті повідомив, що у Месі Наєма важке поранення.

Натомість бізнесмен Андрій Ставніцер уточнив, що Наєм отримав поранення в голову. І зараз його везуть до лікарні у Дніпрі.

Масі Найєм – засновник юридичної компанії Міллер. Він рідний брат Мустафи Найєма – колишнього нардепа, журналіста та заступника міністра інфраструктури.

Найєм брав участь у війні, яку Росія розв’язала на сході України в 2014 році, був демобілізований у 2016-му.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну повернувся до лав ЗСУ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів