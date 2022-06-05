На Сході важко поранено адвоката Масі Наєма

На фронті важко поранено відомого адвоката Масі Наєма, який захищав у суді інтереси активіста Сергія Стерненка та боронив Україну від російських окупантів.

«Друже, я знаю, що пізніше ти прочитаєш цей пост. Давай одужуй скоріше, нам ще на концерт Balthazar треба сходити та на засідання по самозахисту з’їздити», – повідомив Сергій Стерненко.

Режисер, колишній політв’язень Кремля, який також перебуває на фронті повідомив, що у Месі Наєма важке поранення.

Натомість бізнесмен Андрій Ставніцер уточнив, що Наєм отримав поранення в голову. І зараз його везуть до лікарні у Дніпрі.

Масі Найєм – засновник юридичної компанії Міллер. Він рідний брат Мустафи Найєма – колишнього нардепа, журналіста та заступника міністра інфраструктури.

Найєм брав участь у війні, яку Росія розв’язала на сході України в 2014 році, був демобілізований у 2016-му.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну повернувся до лав ЗСУ.

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