Оприлюднили рейтинг ТОП-200 університетів України

Міністерство освіти і науки України оприлюднило рейтинг 200 кращих університетів України. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міносвіти.

Рейтинг «Топ-200 Україна 2022» склали Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

При складанні рейтингу експерти враховували сучасні тенденції розвитку вищої освіти, що зазнає глибинних змін у результаті впливу пандемії COVID-2019 і повномасштабного воєнного вторгнення рф.

Рейтинг університетів України базується на таких принципах:

забезпечення відкритості, прозорості, об’єктивності та незалежності ранжування університетів;

врахування всебічної діяльності університетів;

пріоритетність євроінтеграційних процесів.

Десятка лідерів закладів вищої освіти України:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

Національний університет «Львівська політехніка»;

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

Сумський державний університет;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Повний рейтинг дивіться за цим посиланням.

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