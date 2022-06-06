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Оприлюднили рейтинг ТОП-200 університетів України

Ольга Денисяка

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Міністерство освіти і науки України оприлюднило рейтинг 200 кращих університетів України. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міносвіти.

Рейтинг «Топ-200 Україна 2022» склали Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

При складанні рейтингу експерти враховували сучасні тенденції розвитку вищої освіти, що зазнає глибинних змін у результаті впливу пандемії COVID-2019 і повномасштабного воєнного вторгнення рф.

Рейтинг університетів України базується на таких принципах:

  • забезпечення відкритості, прозорості, об’єктивності та незалежності ранжування університетів;
  • врахування всебічної діяльності університетів;
  • пріоритетність євроінтеграційних процесів.

Десятка лідерів закладів вищої освіти України:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
  • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
  • Національний університет «Львівська політехніка»;
  • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
  • Сумський державний університет;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка;
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України;
  • Харківський національний університет радіоелектроніки;
  • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Повний рейтинг дивіться за цим посиланням.

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