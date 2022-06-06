Оприлюднили рейтинг ТОП-200 університетів України

Міністерство освіти і науки України оприлюднило рейтинг 200 кращих університетів України. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міносвіти.
Рейтинг «Топ-200 Україна 2022» склали Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.
При складанні рейтингу експерти враховували сучасні тенденції розвитку вищої освіти, що зазнає глибинних змін у результаті впливу пандемії COVID-2019 і повномасштабного воєнного вторгнення рф.
Рейтинг університетів України базується на таких принципах:
- забезпечення відкритості, прозорості, об’єктивності та незалежності ранжування університетів;
- врахування всебічної діяльності університетів;
- пріоритетність євроінтеграційних процесів.
Десятка лідерів закладів вищої освіти України:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
- Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
- Національний університет «Львівська політехніка»;
- Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
- Сумський державний університет;
- Львівський національний університет імені Івана Франка;
- Національний університет біоресурсів і природокористування України;
- Харківський національний університет радіоелектроніки;
- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.
Повний рейтинг дивіться за цим посиланням.
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Ольга Денисяка