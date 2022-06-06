На Львівщині працівниця інтернату розкрадала гуманітарку для дітей

Працівницю одного з дитячих інтернатів Львівської області судитимуть за розкрадання продуктів, призначених для дітей-інвалідів, які закладу надали як гуманітарну допомогу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що підсудна, працюючи у дитячому будинку-інтернаті, крала продукти харчування, призначені для дітей-інвалідів. Серед викраденого майна були продукти харчування, надані закладу як гуманітарна допомога.

Кримінал відкрили за вчинення крадіжки (ч. 4 ст. 185 КК України). Справу вже скерували до Миколаївського міжрайонного суду. Якщо вину працівниці доведуть, їй загрожує позбавлення волі до восьми років.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.