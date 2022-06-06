На Яворівщині чоловік зарізав свого знайомого

У місті Мостиська під час сварки чоловік вдарив свого знайомого ножем у шию після чого він помер. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, 4 червня правоохоронці отримали повідомлення, що у власному домі знайшли тіло 74-річного місцевого мешканця. Медики встановили, що причиною смерті стало ножове поранення шиї.

За даними поліцейських, до вбивства причетний 38-річний мешканець одного з сіл Яворівського району. Стало відомо, що 2 червня між чоловіками стався побутовий конфлікт у наслідку якого підозрюваний наніс смертельне поранення жертві.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років за ґратами. Наразі триває досудове розслідування.