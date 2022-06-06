Ексголова Львівської облради не зміг скасувати вирок за хабарництво

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не задовольнила апеляційну скаргу захисту колишнього директора Інституту агроекології та природокористування Національної академії аграрних наук України Ореста Фурдичка, якого звинувачують в отриманні 500 тис. доларів хабара. Про це йдеться у Facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Так, Ореста Фурдичко визнали винним у вимаганні та отриманні хабара за виділення під будівництво земельних ділянок, що належать Інституту, та засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Колишнього директора Інституту взяли під варту відразу в залі суду. Він може оскаржити ухвалу в касаційному порядку впродовж трьох місяців.

Зазначимо, що директора Інституту затримали у грудні 2017 року неподалік від його місця роботи, одразу після одержання ним першої частини хабара – 300 тис. доларів США. Загалом сума неправомірної вигоди сягала 500 тис. доларів США.

30 липня минулого року Вищий антикорупційний суд визнав ексдиректора Інституту винним у вимаганні та отриманні хабара та призначив 8 років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов’язками, терміном на 3 роки та конфіскацією майна.

Довідково:

Орест Фурдичко родом із села Стрільбичі Львівської області. З 1990-1997 роках був депутатом Львівської обласної ради. Згодом став головою облради. На цій посаді він перебував з протягом року – з 1997 до 1998 року.

З березня 1998 по квітень 2002 був народним депутатом України 3-го скликання. Також перебував на посаді першого заступника голови Державного комітету лісового господарства України та заступника міністра охорони навколишнього природного середовища України.

Нагадаємо, у 2020 році на хабарі спіймали президента Національної академії аграрних наук України та також колишнього голову Львівської облради (2001-2002) Ярослава Гадзала.

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