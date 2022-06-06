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Ексголова Львівської облради не зміг скасувати вирок за хабарництво

Ольга Денисяка

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не задовольнила апеляційну скаргу захисту колишнього директора Інституту агроекології та природокористування Національної академії аграрних наук України Ореста Фурдичка, якого звинувачують в отриманні 500 тис. доларів хабара. Про це йдеться у Facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Так, Ореста Фурдичко визнали винним у вимаганні та отриманні хабара за виділення під будівництво земельних ділянок, що належать Інституту, та засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Колишнього директора Інституту взяли під варту відразу в залі суду. Він може оскаржити ухвалу в касаційному порядку впродовж трьох місяців.

Зазначимо, що директора Інституту затримали у грудні 2017 року неподалік від його місця роботи, одразу після одержання ним першої частини хабара – 300 тис. доларів США. Загалом сума неправомірної вигоди сягала 500 тис. доларів США.

30 липня минулого року Вищий антикорупційний суд визнав ексдиректора Інституту винним у вимаганні та отриманні хабара та призначив 8 років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов’язками, терміном на 3 роки та конфіскацією майна.

Довідково:

Орест Фурдичко родом із села Стрільбичі Львівської області. З 1990-1997 роках був депутатом Львівської обласної ради. Згодом став головою облради. На цій посаді він перебував з протягом року – з 1997 до 1998 року.

З березня 1998 по квітень 2002 був народним депутатом України 3-го скликання. Також перебував на посаді першого заступника голови Державного комітету лісового господарства України та заступника міністра охорони навколишнього природного середовища України.

Нагадаємо,  у 2020 році на хабарі спіймали президента Національної академії аграрних наук України та також колишнього голову Львівської облради (2001-2002) Ярослава Гадзала.

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