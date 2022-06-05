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Україна–Уельс. Де дивитися матч за вихід на ЧС–2022

Андрій Котенський

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Сьогодні, 5 червня, відбудеться довгоочікуваний поєдинок фіналу плей-оф відбору на ЧС-2022, в якому збірна України зійдеться із Уельсом в боротьбі за останню путівку на мундіаль від УЄФА.

Гра стартує о 19.00 на стадіоні «Міленіум» в місті Кардіфф. Наша збірна зігратиме у синій формі. Розсудить поєдинок арбітр з Іспанії Антоніо Матеу Лаос.

Для виходу на ЧС-2022 з футболу Україні потрібно здобути перемогу над збірною Уельсу. У разі нічиєї, команди гратимуть овертайм, і за потреби переможця визначатимуть у серії пенальті.

На території України матч транслюватимуть телеканали «Індиго TV», а також «Футбол 1»

Як відомо фінальні матчі плей-оф УЄФА, де розігрували три путівки на Чемпіонат світу з футболу 2022 року було заплановано на 28–29 березня 2022 року. Втім через відкриту війну росії проти України ці матчі було перенесено. У той же час збірну рашистів взагалі вигнали з Чемпіонату світу з футболу у 2022 році.

У середу, 1 червня, на стадіоні у Глазго футбольна збірна України виборола вольову перемогу над збірною Шотландії у півфіналі відбору на Чемпіонат світу.

Фото: УАФ

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