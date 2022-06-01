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Україна обіграла Шотландію і за вихід на ЧС–2022 позмагається із Уельсом

Андрій Котенський

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У середу, 1 червня, на стадіоні у Глазго футбольна збірна України виборола волову перемогу над збірною Шотландії у півфіналі відбору на Чемпіонат світу з рахунком 3:1.

Збірна України повела в рахунку на 33 хвилині поєдинку коли Андрій Ярмоленко, після феноменального пасу Руслана Маліновського, перекинув м’яч через воротаря шотландців.

На 49 хвилині поєдинку Роман Яремчук замкнув у ворота подачу Олександра Караваєва і синьо-жовті подвоїли свою перевагу у поєдинку.

На 79 хвилині поєдинку активні дії Шотландії призвели до взяття воріт збірної України. Каллум Макгрегор відновив валідольну напругу у матчі.

У додатковому часі фінальну крапку у поєдинку поставив Артем Довбик, який забив у ворота Шотландців третій м’яч.

Для виходу на ЧС-2022 з футболу Україні потрібно здобути ще одну перемогу над збірною Уельсу.

Як відомо фінальні матчі плей-оф УЄФА, де розігрували три путівки на Чемпіонат світу з футболу 2022 року було заплановано на 28–29 березня 2022 року. Втім через відкриту війну росії проти України ці матчі було перенесено. У той же час збірну рашистів взагалі вигнали з Чемпіонату світу з футболу у 2022 році.

Переможець матчу Україна – Шотландія вже 5 червня зіграє зі збірною Уельсу. Саме в уельському Кардіффі розіграють останню путівку від УЄФА на Чемпіонат світу з футболу, що пройде у Катарі вже наприкінці цього року.

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