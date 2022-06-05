Україна драматично поступилася Уельсу і не їде на ЧС–2022

Футбольна збірна України мінімально поступилася збірній Уельсу у довгоочікуваному поєдинку фіналу плей-оф відбору на ЧС-2022, а відтак валійці отримують останню путівку на мундіаль від УЄФА.

Єдиний м’яч у цьому драматичному поєдинку забив наш Андрій Ярмоленко, щоправда у власні ворота.

Непередбачуваний гол влетів у брамку збірної України на 34 хвилині, коли Гарет Бейл пробивав зі шрафного, а Ярмоленко намагаючись головою вибити м’яча поцілив у власні ворота.

Після цього збірна України, яка виглядала доволі солідно увесь поєдинок, мала чимало гольових моментів, але дощове поле і футбольна фортуна цього вечора були невблаганні.

Варто додати, що поєдинок не кращим чином судив арбітр з Іспанії Антоніо Матеу Лаос, який у багатьох спірних епізодах ставав на користь господарів поля. Зокрема на 40 хв поєдинку, він не бачив порушення правил у збитті Ярмоленка в штрафному майданчику.

Збірна Уельсу виборює квиток на ЧС–2022 року, що пройде в Катарі наприкінці цього року.

Як відомо, вперше і востаннє валійці виступали у фінальній частині чемпіонату світу у далекому 1958 році.

Україна жодного разу не перемагала у поєдинках плей-оф за вихід на ЧС. У 2006 році «синьо-жовті» під керівництвом Олега Блохіна вийшли на ЧС–2006 з першого місця у групі.

У середу, 1 червня, на стадіоні у Глазго футбольна збірна України виборола вольову перемогу над збірною Шотландії у півфіналі відбору.

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