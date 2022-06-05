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У Львові п’яна компанія на авто збила батька із 2-річним малюком

Андрій Котенський

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У Львові водій Daewoo Lanos збив батька із сином, які переходили дорогу пішохідним переходом. Порушника втік із місця пригоди, проте був затриманий патрульними, а його пасажирів доправили до військового комісаріату. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

За даними патрульних, наїзд на пішоходів стався на вулиці Широкій. Невідомий водій на сірому автомобілі Daewoo Lanos здійснив наїзд на пішохідному переході на 54-річного чоловіка та його 2-річного сина. Керманич не зупинився і поїхав геть.

Потерпілий встиг запам’ятати фрагмент номерного знаку авто, а патрульні завдяки камерам Центру безпеки міста швидко встановили і зупинили автомобіль порушників.

Як виявилось, водій та пасажири були в стані сильного алкогольного сп’яніння.

39-річного водія передали слідчим, який займався оформленням дорожньо-транспортної пригоди. А пасажири, віком 33 та 35 років, поїхали у військкомат.

Батька і сина шпиталізували до лікарні.

До слова, цієї ночі патрульні склали 14 протоколів на водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.

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