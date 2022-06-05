У бою із окупантами загинув випускник Академії сухопутних військ

На Харківщині в бою із російськими окупантами загинув випускник Академії сухопутних військ Аль Шамі Фарес Недаль. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Старший лейтенант Аль Шамі Фарес Недаль народився 1993 року і з 1996-го проживав та навчався в Йорданії. Коли йому виповнилось шістнадцять, разом з батьками переїхав в Україну, на постійне місце проживання у Рівне. Успішно склавши вступні іспити, навчався у Національному університеті водного господарства та природокористування.

Однак, невдовзі кардинально змінив свої плани на майбутнє та підписав контракт зі Збройними Силами України.

Юнак свідомо обрав професію захисника батьківщини, а відтак з 2014-го мужньо воював на Сході країни, неодноразово заохочувався командуванням за фахове виконання бойових завдань.

Саме на фронті у Фареса визріло рішення стати офіцером. Для здобуття військового фаху він обрав навчання у Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Того ж року одружився з коханою на ім’я Надія.

Курсантські роки запам’ятались йому наполегливою працею над особистим становленням, ґрунтовним вивченням військової справи. Після випуску із видового вишу Фареса скерували для проходження служби командиром взводу у батальйон позначення дій противника (OPFOR) Міжнародного центру миротворчості та безпеки.

Разом з підлеглими лейтенант неодноразово брав участь у численних міжнародних навчаннях та тренуваннях, які проходили на базі Центру. У серпні 2020-го очолюваний ним взвод разом зі штатним озброєнням та військовою технікою виконував навчальні завдання у складі американського батальйону під час багатонаціонального навчання «Combined Resolve XIV» на полігонах «Хохенфельс» та «Графенвер» навчального центру Командування підготовки 7-ї Армії США, яка дислокується на території Федеративної Республіки Німеччина.

Умілі дії українців були високо оцінені керівництвом навчання.

З 2021 року Фарес – командир механізованої роти позначення дій противника батальйону МЦМБ. За зразкове виконання службових обов’язків, – у тому числі в умовах воєнного стану, – виявлені при цьому високий професіоналізм, лідерські якості старший лейтенант Аль Шамі Фарес Недаль неодноразово заохочувався.

Після повномасштабного вторгнення російського агресора офіцер відбув на Схід. 12 травня близько дев’ятої вечора командир механізованої роти Аль Шамі Фарес Недаль у районі населеного пункту Рубіжне, що на Харківщині, потрапив під обстріл противника. Ворожа куля уразила офіцера на полі бою. Унаслідок поранення Фарес загинув.

В офіцера залишилися батьки, брат, дружина та донечка.

Спочивай з миром, мужній Воїне…

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