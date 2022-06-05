На Львівщині очікують туман

Синоптики попереджають жителів Львівщини про туман вночі та вранці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як інформують у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, вночі та вранці 6 червня у місті очікується туман, видимістю 200 – 500 м. Мерія Львова закликає учасників дорожнього руху бути обачними.

Також місцями туман прогнозують і по території Львівської області.

За даними Sinoptik, завтра на Львівщині очікується до 24 градусів тепла і без опадів.

Під час керування автомобілем у тумані, рекомендовано:

істотно знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування;

при наявності протитуманних фар — вмикати їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з автомобілями;

уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами автомашин, що рухаються попереду.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580.

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