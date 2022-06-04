ЗСУ завдають втрат ворогу на всіх активних напрямках

Війська РФ активізувалися на сході країни. Там також працює ворожа авіація. Про це у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 4 червня у Facebook.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без змін.

На Сіверському напрямку ворожі артилерійські обстріли фіксувалися у районах населених пунктів Старікове та Катеринівка Сумської області і Кам’янська Слобода Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку противник зосереджує резерви для наступу у напрямку Ізюму, Барвінкового та Слов’янська.

На Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті рубежі.

На Донецькому напрямку тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєверодонецьком.

Ворог завдав чотирьох ракетних ударів із тактичного ракетного комплексу «Точка-У» по районах міст Бахмут, Краматорськ, Костянтинівка та Лисичанськ. Орім того, російські загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів по Слов’янську та Соледару.

На Сєверодонецькому напрямку противник із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню обстрілював Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівку та Тошківку.

Окрім того, росіяни завдали авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Гірського, Яковлівки і Мирної Долини, та літаками Су-25 – по району населеного пункту Устинівка.

На Бахмутському напрямку противник застосовував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по районах населених пунктів Торецьк, Нью-Йорк, Врубівка, Покровське та звдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Берестового та Клинового.

В районі Донецьку противник обстрілював населені пункти Микільське, Красногорівка, Веселе і Новоселівка. Застосував озброєння літаків Су-25 по районах Новомихайлівки, Мар’їнки. Ракетно-авіаційних ударів завдано по населеному пункту Курахове.

На Лиманському ворог застосував артилерію поблизу Святогірська, Стародубівки та Миколаївки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти застосовували реактивні системи залпового вогню по районах Гуляйполя, Оріхова і Зеленого Гаю. По населеному пункту Кам’янське завдали авіаційного удару.

Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках де тривають активні бойові дії.