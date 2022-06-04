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Зеленський закликав мерів США розірвати зв’язки з російськими містами

Анастасія Диняк

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Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників Конференції мерів США, у якій взяли участь понад 1 400 посадовців,  та закликав їх відмовитися від «побратимства» з російськими містами. Про це пише Радіо Свобода.

Так, Зеленський у відеозверненні закликав американських мерів не допомагати Росії виправдовувати свої злочини та агресію проти України.

«Чикаго й Москва. Джексонвілл і Мурманськ. Сан-Дієго – Владивосток. Олбані й Тула. Що дають вам ці зв’язки? Мабуть, нічого. А ось Росії вони дають змогу говорити, що вона, навіть після початку такої війни, не ізольована. Кожен із вас бачить, як воює російська армія та що вона робить з мирними містами України. Її жорстокість не відрізняється від тираній попередніх часів», – сказав президент.

Зеленський додав, що під російську окупацію потрапили 3620 населених пунктів України. Багато з них – вщент зруйновані. Він також запропонував мерах долучитися до відбудови України і наголосив, що це може бути найбільший економічний проєкт нашого часу, який посилить і Україну, і кожну країну.

«Завдяки лідерству Сполучених Штатів і підтримці всіх наших партнерів українська сміливість отримує необхідну зброю, щоб воювати за свободу. Але потрібно також продемонструвати економічну перевагу вільного світу. Тому ми вже пропонуємо нашим партнерам долучитися до відбудови України. Взяти шефство над містом, регіоном чи галуззю, які були зруйновані російськими ударами. І відбудувати їх за найсучаснішими технологіями», – йшлося в зверненні.

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