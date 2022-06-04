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За втрату техніки окупантів змушують йти в бій з лопатами

Анастасія Диняк

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Командування наказує російським військовим іти в бій з лопатами після того, як ЗСУ знищили їхню техніку. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, розвідка оприлюднила запис перехопленої телефонної розмови росіянина, який воює в Україні, з матір’ю. Військовий розказав, що його підрозділ майже розбили. Окрім того, через відсутність комунікації та досвідченості окупанти обстрілюють свої ж позиції.

«У нас третя рота піхоти – 95% добровольців. Тому що всі інші або 200-ті, або 300-ті. Від піхоти взагалі нічого не залишилось. Вони там один з одним стріляються постійно. Зв’язку немає. Кажуть «наших там немає». Всі їдуть туди, все «поклали». Там інженера «поклали» 15-ї бригади наші полкові. Взагалі жах. Там наша 2 танкова схлеснулась. Там теж 200-ті, 300-ті. Тут взагалі така дурня: наша артилерія буває нашу піхоту криє», – скаржиться окупант.

Також він додає, що їхньому підрозділу немає з чим воювати.

«Коли бойові машини підірвали, він сказав: «Тепер беріть лопати та йдіть як піхота, помирайте». Нам так сказав комбат», – каже росіянин.

З розмови стає зрозуміло, що масове мародерство стало звичним явищем. Окрім того, військовий розповів матері, як у сусідньому селі зґвалтували неповнолітню дівчинку.

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