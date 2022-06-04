У Маріуполі окупанти зносять будинки, під якими можуть бути загиблі

Російські окупанти почали зносити будинки, не розбираючи завалів під якими можуть бути тіла загиблих місцевих мешканців. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Так, у п’ятницю, 3 червня, росіяни несли будинки по Проспекту єдності 56-60. При цьому там знаходилася посилена охорона.
«Дані про нові тіла загиблих неможливо отримати в зв’язку з тим, що після знесення все вивозиться на сміттєзвалище Лівобережного району. Якщо в будівлях залишались трупи, то їх разом зі сміттям вивантажено на сміттєвому полігоні», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на території колишнього заводу «Октябрь» з-під завалів будівлі рятувальники дістали тіла 70 людей. Загиблих поховають в братській могилі в селі Старий Крим.
Раніше у Маріуполі під час розбору завалів багатоповерхівки в районі приміської АЗС-2 на проспекті Миру в підвалі знайшли близько 200 тіл загиблих.
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Анастасія Диняк