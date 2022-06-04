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У Маріуполі окупанти зносять будинки, під якими можуть бути загиблі

Анастасія Диняк

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Російські окупанти почали зносити будинки, не розбираючи завалів під якими можуть бути тіла загиблих місцевих мешканців. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Так, у п’ятницю, 3 червня, росіяни несли будинки по Проспекту єдності 56-60. При цьому там знаходилася посилена охорона.

«Дані про нові тіла загиблих неможливо отримати в зв’язку з тим, що після знесення все вивозиться на сміттєзвалище Лівобережного району. Якщо в будівлях залишались трупи, то їх разом зі сміттям вивантажено на сміттєвому полігоні», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на території колишнього заводу «Октябрь» з-під завалів будівлі рятувальники дістали тіла 70 людей. Загиблих поховають в братській могилі в селі Старий Крим.

Раніше у Маріуполі під час розбору завалів багатоповерхівки в районі приміської АЗС-2 на проспекті Миру в підвалі знайшли близько 200 тіл загиблих.

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