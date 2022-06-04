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Швейцарія заборонила передавати Україні озброєння

Анастасія Диняк

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Уряд Швейцарії не дозволив Німеччині та Данії передавати озброєння власного виробництва. Про це пише SRF.

Так, Німеччина та Данія не зможуть передати Україні приблизно 20 БМП Piranha III і боєприпаси до зенітних комплексів Gepard через заборону Швейцарії.

Уряд країни наголосив, що постачання озброєння Швейцарського виробництва порушує закон про військові матеріали. Відповідний закон забороняє забезпечення зброєю країн у яких триває війна.

Нагадаємо, раніше Швейцарія заблокувала реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва, які використовуються в бойових машинах піхоти Marder, які Німеччина мала надати Україні.

Зауважимо, раніше Швейцарія відійшла від свого нейтралітету і підтримала санкції Європейського Союзу проти РФ. Але заявляла, що її нейтральний статус не дає змоги постачати зброю в зони конфлікту.

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