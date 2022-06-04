Швейцарія заборонила передавати Україні озброєння

Уряд Швейцарії не дозволив Німеччині та Данії передавати озброєння власного виробництва. Про це пише SRF.

Так, Німеччина та Данія не зможуть передати Україні приблизно 20 БМП Piranha III і боєприпаси до зенітних комплексів Gepard через заборону Швейцарії.

Уряд країни наголосив, що постачання озброєння Швейцарського виробництва порушує закон про військові матеріали. Відповідний закон забороняє забезпечення зброєю країн у яких триває війна.

Нагадаємо, раніше Швейцарія заблокувала реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва, які використовуються в бойових машинах піхоти Marder, які Німеччина мала надати Україні.

Зауважимо, раніше Швейцарія відійшла від свого нейтралітету і підтримала санкції Європейського Союзу проти РФ. Але заявляла, що її нейтральний статус не дає змоги постачати зброю в зони конфлікту.