Швейцарія заблокувала постачання німецької бронетехніки в Україну

Швейцарія наклала вето на запит Німеччини про реекспорт боєприпасів в Україну. Про це пише hromadske.

Так, Швейцарія заблокувала реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва, які використовуються в бойових машинах піхоти Marder, які Німеччина мала надати Україні.

Представник Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань заявив, що Німеччина надіслала два запити щодо надання Україні швейцарських боєприпасів.

«На обидва запити Німеччини було надано негативну відповідь з посиланням на швейцарський нейтралітет та критерії обов’язкової відмови відповідно до законодавства про військові матеріали», – додав він.

Зауважимо, раніше Швейцарія відійшла від свого нейтралітету і підтримала санкції Європейського Союзу проти РФ. Але заявляла, що її нейтральний статус не дає змоги постачати зброю в зони конфлікту.

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