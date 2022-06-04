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На Київщині СБУ ліквідувала російських агентів

Анастасія Диняк

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Служба безпеки України викрила злочинне угрупування, яке діяло в інтересах російських спецслужб. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Так, учасники угрупування налагодили механізм переправлення грошей з Росії на територію України через підсанкційні платіжні системи. Затриманими виявилися троє мешканців Київщини.

Зловмисники проводили операції купівлі, продажу та обміну електронних грошей з заборонених систем Росії через власний пункт обміну валют. клієнтів шукали через анонімну Інтернет-платформу.

Чоловіки отримували гроші від російських спецслужб за проведення підривної діяльності проти України. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 13 мільйонів гривень. комп’ютерну техніку та чорнову документацію.

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