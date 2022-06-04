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До Маріуполя завезли 5 тисяч російських підручників

Анастасія Диняк

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До однієї з шкіл тимчасово окупованого Маріуполя завезли п’ять тисяч підручників. Навчання планують почати найближчим часом. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Так, російські окупанти завезли російські підручники для початкової та середньої освіти до школи №4, яку росіяни планують відкрити найближчим часом. Це близько п’яти тисяч підручників російської мови та літератури, історії та природи рідного краю.

Окрім того, усі книги українською мовою вивезли зі шкільної бібліотеки. У школі також демонтували «розумні дошки» та перевезли їх до Донецьку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти оголосили про продовження навчального року до 1 вересня. Тобто скасували літні канікули. Все літо дітей будуть готувати до навчального року за російською програмою. Учням хочуть викладати російську мові і літературу та історію.

Радник мера зауважив, що окупанти планують відкрити 9 шкіл. Однак на зараз вдалось переконати знайти всього 53 вчителя, тобто по 6 вчителів на школу.

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