За 100 днів війни 2,7 млн громадян повернулись в Україну

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну майже 2,7 млн українців повернулися з-за кордону додому. Про це йдеться у Facebook Державної прикордонної служби.

За 100 днів повномасштабної війни прикордонники оформили понад 8,3 млн осіб, які перетнули кордон України з державами ЄС та Молдовою в обох напрямках.

З них на виїзд з України їхали понад 5,2 млн осіб. Водночас в’їхали в Україну майже 2,7 млн українців.

Додамо, що з середини травня кількість людей, які в’їжджають в Україну через західний кордон, перевищує кількість тих, хто їде за кордон.

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