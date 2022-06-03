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В Україні потрібно розмінувати ще понад 30 млн га землі, – МВС

Наталя Дуляба

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Незважаючи на активне розмінування територій, замінованими в Україні досі є понад 30 млн га землі. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Як розповів глава МВС Денис Монастирський, зараз фахівці активно розміновують Київську, Сумську, Чернігівську і Харківську області. Завдяки їхній роботі зробити безпечними вдалося понад 2,7 млн га територій. Однак розмінування потребує вдесятеро більша площа.

«Для порівняння, нам потрібно опрацювати ще понад 30 млн га. Ми залучаємо іноземні команди піротехніків та їхню техніку, вони допомагають нам розміновувати українські території», – сказав міністр.

Також він наголосив, що вже є випадки, коли українці підриваються на вибухонебезпечних предметах. Протягом травня зафіксовано 15 таких трагічних епізодів.

«Я переконаний, що наша реальність має змінитися. Кожен школяр, кожен працівник, мати та батько мають знати й навчити своїх дітей мінній безпеці», – підкреслив Денис Монастирський.

Водночас він додав, що рятувальники вже запустили навчальні мультфільми з собакою-піротехніком Патроном, а з нового навчального року у школах почнуть проводити спеціальні уроки, присвячені мінній безпеці.

Зазначимо, що за даними ДСНС України станом на 3 червня надзвичайники знешкодили 128 424 боєприпаси, у тому числі 1983 авіабомби, а також очистили територію площею 29 807 га.

Нагадаємо, станом на середину квітня розмінування потребувала майже половина території України. Тому держава вирішила створити Міжнародний центр розмінування, а також розробити Державну протимінну стратегію.

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