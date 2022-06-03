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У Маріуполі окупанти для відео розстріляли будинок: є загиблі

Ольга Денисяка

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У Маріуполі російські військові для пропагандистського сюжету розстріляли будинок з цивільними. 2 червня під завалами цього будинку знайшли шість тіл загиблих. Про це повідомив у Телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За даними радника мера, пропагандистське відео знімали для пропагандистського медіа Russia Today (RT). В сюжеті російський танк впритул розстріляв цивільні будинки. Відео зняли в районі вул. Пашковського та пр. Першого травня.

Як повідомив Петро Андрющенко, зараз окупанти почали розбирати завали доказів власних злочинів в цьому районі. Так, 2 червня з-під завалів одного з розстріляних будинків дістали шість тіл загиблих цивільних. П’ять трупів чоловіків та один – жінки. Тіла загиблих вивезли до братьської могили в с. Виноградне.

Нагадаємо, раніше у Маріуполі під час розбору завалів багатоповерхівки в районі приміської АЗС-2 на проспекті Миру в підвалі знайшли близько 200 тіл загиблих.

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