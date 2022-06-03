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У Львові затримали наркоторговця, який був у розшуку

Анастасія Диняк

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Правоохоронці затримали двох хлопців з інших областей України за продаж наркотиків у Львові. Один з них був у розшуку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, у Львові затримали 20-річного мешканця Запорізької області. Хлопець раніше судимий та перебував у розшуку. Правоохоронці вилучили у нього 75 пакетів з речовинами, схожими на амфетамін, канабіс та «PVP».

Також поліцейські затримали 19-річного жителя Донеччини. При собі хлопець мав 30 пакетиків з наркотичними таблетками та канабісом.

За даними слідчих, затримані можуть бути причетними до розкладання «закладок» з наркотиками на території Львова.

Хлопцям повідомили про підозру за ч.1 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років за ґратами. Наразі триває досудове розслідування.

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