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Суд виніс вирок двом ухилянтам з Самбірщини

Ольга Денисяка

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У Самбірському районі Львівщини суд виніс вирок двом ухилянтам від військової служби. Чоловікам призначили до трьох років позбавлення волі, але дали випробувальний термін. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Прокуратура скерувала до суду справи стосовно 10 мешканців Самбірського району Львівщини за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

«Прокурори у суді довели, що двоє обвинувачених, будучи військовозобов’язаним та у встановленому законом порядку повідомленими про явку на загальну мобілізацію, без поважної причини не з’явилися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, чим порушили вимоги чинного законодавства», – йдеться в повідомленні.

Суд визначив чоловіків винними в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та призначив їм покарання – позбавлення волі на термін три роки. При цьому їх звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном.

Стосовно решти обвинувчених справи ще перебувають на розгляді суду.

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