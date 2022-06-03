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На Запоріжжі загинув 22-річний львів'янин

Анастасія Диняк

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У суботу, 4 червня, у Львові будуть прощатися з львів’янином Михайлом Русіним, який загинув у бою на території Запорізької області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, 4 червня о 10:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, що на вулиці Театральна, 11, прощатимуться з 22-річним військовослужбовцем зі Львова Михайлом Русіним. Хлопець проходив військову службу у Харкові, а з початком повномасштабної війни пішов на фронт добровольцем.

Михайло захищав країну в лавах 45-ї окремої артилерійської бригади Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних Сил України. Загинув захисник у бою на Запоріжжі.

Поховають захисника на Личаківському цвинтарі.

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