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На Львівщині затримали іноземця, який викрадав дані банківських карток

Анастасія Диняк

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Кіберполіція затримала чоловіка, який за допомогою спеціального обладнання зчитував дані банківських карток людей. Власну «базу даних» він зберігав на власному комп’ютері. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, правоохоронці затримали 37-річного громадянина Болгарії, який на Львівщині встановлював у банкомати спеціальні скімінгові пристрої для зчитування даних банківських карток та приховані відеокамери, які фіксували PIN-коди.

За попередніми даними, затриманий мав дані 57 банківських карток. Зібрану інформацію чоловік зберігав на власному комп’ютері.

Під час обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, скімінгове обладнання та відеокамери.

Правопорушнику повідомили про підозру за ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

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