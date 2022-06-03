На аукціоні бойових трофеїв у Львові​​ зібрали 205 тис. грн

У Львівському муніципальному мистецькому центрі провели благодійний аукціон бойових трофеїв та мистецтва «Історія в об’єктах». На аукціоні розігрували трофеї, здобуті у гарячих точках, – тубус рпг, уламки граду, каски, гільзи та інші артефакти, здобуті ЗСУ на полях перемоги. Загалом вдалось зібрати 205 510 грн. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Автор найдорожчого об’єкта (55 000 грн) – Сергій Петров (Bob Basset) із Харкова, який через війну переїхав до Львова. Найдорожчий трофей війни – тубус рпг, 30 000 грн. В аукціоні взяли участь 13 художників та близько 60 учасників. Виручені кошти – 205 510 грн – скерують у благодійний фонд UAID для закупівлі необхідних речей на передову.

«У перспективі такі аукціони будуть планують продовжувати, адже результатом – задоволені, а українські солдати здобувають все більше трофеїв на відвойованих територіях», – йдеться в повідомленні.

До слова, окрім трофеїв на аукціоні можна було придбати роботи українських художників: Waone Interesni Kazki (Володимир Манжос), Ярослав DRZK, Bob Basset (Сергій Петров), Sadan Vague (Василь Паляниця), Tasha Levytska, Катя Терещенко та Ксенії Гладушевської.

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