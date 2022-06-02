Україна отримає ще 330 млн євро допомоги від ЄС, – Мінінтерграції

Україна отримає 330 млн євро допомоги від ЄС. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку населення під час та після закінчення війни росії проти України, а також зміцнення стійкості країни. Про це йдеться у Facebook Офісу фіцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зокрема, кошти розраховані на підтримку:

внутрішньо переміщених осіб,

малих сільськогосподарських господарств,

громадянського суспільства та ЗМІ,

відновлення цивільної і транспортної інфраструктури;

підвищення енергетичної стійкості, включно з посиленням безпеки та відновленням енергетичної інфраструктури, енергопостачання та запасів.

Віцепрем‘єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефаніша та в.о. голови Групи підтримки України, заступниця Генерального директора Директорату з питань добросусідства та розширення Єврокомісії Катаріна Матернова вже підписали відповідну угоду.

Як повідомлялося, лідери країн Європейського Союзу погодили шостий пакет санкцій проти російської федерації, який передбачає часткове ембарго на імпорт російської нафти та відключення Сбербанку від системи SWIFT.

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