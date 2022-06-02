У Львові у дівчат вилучили 7 кілограмів наркотиків

У Львові судитимуть двох дівчат з Дніпропетровщини, які займалися продажом особливо небезпечних наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівщини.

Так, підозрювані шукали клієнтів через месенджер «Теlegram» та відправляли їм наркотики поштою. Під час обшуку в орендованій квартирі правоохоронці вилучили пакети з канабісом, амфетаміном, мефедроном, психотропними речовинами LSD та MDMA загальною вагою майже 7 кілограм. Орієнтовна вартість наркотиків становить понад 2 мільйони гривень.

Дівчат судитимуть за ч. 2, 3 ст. 307 КК України (Збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах). Їм загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.