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У Львові у дівчат вилучили 7 кілограмів наркотиків

Анастасія Диняк

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У Львові судитимуть двох дівчат з Дніпропетровщини, які займалися продажом особливо небезпечних наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівщини.

Так, підозрювані шукали клієнтів через месенджер «Теlegram» та відправляли їм наркотики поштою. Під час обшуку в орендованій квартирі правоохоронці вилучили пакети з канабісом, амфетаміном, мефедроном,  психотропними речовинами LSD та MDMA загальною вагою майже 7 кілограм. Орієнтовна вартість наркотиків становить понад 2 мільйони гривень.

Дівчат судитимуть за ч. 2, 3 ст. 307 КК України (Збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах). Їм загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

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