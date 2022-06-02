У Львові перекрили частину вул. Новознесенської

З 2 до 30 червня вулиця Новознесенська у Львові буде частково перекрита для руху транспорту.Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

ЛМКП «Львівводоканал» каналізує вул. Новознесенську. Через це з 2 до 30 червня буде перекрито рух транспорту на частині цієї вулиці – від будинку №69 до будинку №89.

Об’їзд місця перекриття відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху.

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