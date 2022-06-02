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Російські хакери атакували українські державні сайти

Ольга Денисяка

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Хакери з росії здійснили кібератаку на сайти державних організацій України. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Держспецзв’язку.

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявила файл «зміни оплата праці з нарахуваннями.docx», що розповсюджувався на електронні пошти державних організацій України.  З’ясовано, що документ містить посилання на зовнішній об’єкт, виконання якого призведе до ураження комп’ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

Спеціалісти заблокували доменне ім’я та відповідний сервер. Також вони рекомендують звернути увагу на процес «sdiagnhost.exe» на робочих комп’ютерах.

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