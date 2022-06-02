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На «Шегині» за переправу за кордон чоловіки платили 20 тисяч гривень

Анастасія Диняк

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У пункті пропуску «Шегині» на Львівщині затримали керівника благодійного фонду, який за гроші вивозив чоловіків призивного віку за кордон. Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Так, львівські прикордонники затримали чоловіка, який незаконно вивозив військовозобов’язаних українців з країни. Затриманим виявився керівник одного із благодійних фондів. Він вносив дані «клієнтів» до електронної системи «Шлях», нібито вони є водіями для перевезення гуманітарної допомоги. З одного чоловіка він отримував 20 тисяч гривень.

Зловмисника затримали в пункті пропуску «Шегині» під час спроби вивезти за кордон так званого призовника. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 КК України. Порушник може отримати до 9 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці затримали злочинну групу, яка допомагала чоловікам призивного віку безперешкодно перетинати кордон. За це вони отримували 6 тисяч доларів. Серед учасників – працівники прикордонної та митної служб.

Також на Львівщині затримали чоловіка, який організував схему незаконного перетину кордону для громадян, яким заборонено виїзд на період дії воєнного стану. За 3 000 доларів США підозрюваний обіцяв допомогти у безперешкодному перетині кордону через офіційні пункти пропуску.

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