На Львівщині викрили угруповання, яке отримувало 6 тисяч доларів за допомогу з перетином кордону

Правоохоронці затримали злочинну групу, яка допомагала за гроші чоловікам призивного віку безперешкодно перетинати кордон. Серед учасників – працівники прикордонної та митної служб. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, службовці прикордонної, митної служб та двоє місцевих мешканців допомагали з перетином кордону чоловікам, які намагалися уникнути мобілізації. Для цього затримані не вносили дані про виїзд до відповідних баз. З однієї людини група отримувала 6 тисяч доларів.

У середу, 25 травня, слідчі затримали одного з учасників угруповання під час отримання грошей. У четвер, 26 травня, поліцейські спільно з ДБР затримали прикордонника, митника та ще одного спільника.

Під час обшуку правоохоронці вилучили майже 20 тисяч доларів, 5 тисяч євро та іншу валюту. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.