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Біля Рави-Руської «Ауді» злетіла у кювет і перекинулась на дах

Наталя Дуляба

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В аварії на трасі Рава-Руська – Гайок загинула 29-річна водійка автомобіля «Ауді А4». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталась у середу, 1 червня, орієнтовно о 17:30 год. на трасі між селами Пристань і Волиця, що неподалік Рави-Руської.

Там 29-річна червоноградка за кермом «Ауді А4» не впоралась із керуванням, злетіла у кювет, де автомобіль перекинувся. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

Як додають у ДСНС Львівщини, кювет був заповнений водою, тож рятувальникам довелося деблоковувати загиблу з затопленого салону автівки.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди.

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