Залишитися жити на Львівщині хотіли б 26% переселенців

26% переселенців хотіли б залишитися жити або знайти роботу на Львівщині, ще 30% готові розглянути таку перспективу. Про це свідчать результати опитування, яке у травні у великих містах Львівської області проводила соціологічна група «Рейтинг».

Дві третини опитаних переселенців Львівщини є жителями східних областей України, 19% – прибули з центральних регіонів, 18% – з півдня. 62% із них – це жінки, половина має дітей, інші 38% – чоловіки. Середній вік переселенців – 43 роки.

46% українців, що змушені були втікати від війни на Львівщину, вдома постійно спілкуються російською мовою, 34% – як українською, так і російською, 19% – тільки українською. Більшість переселенців у Львівській області все-таки переходить на українську з місцевими, проте кожна зі сторін дещо по-різному оцінює рівень мовного непорозуміння.

Здебільшого переселенці приїхали на Львівщину, бо мають тут родичів або друзів, дізналися про наявність вільних місць для тимчасового проживання. Лише 7% опитаних вказали, що прибули, аби знайти роботу.

Так, залишитися жити або знайти роботу в області хотіли б 26% переселенців, ще 30% не проти розглянути таку перспективу. Натомість не має таких намірів 41%. Реакція місцевих жителів на такі плани переселенців розділилась: 39% ставляться до цього позитивно, 36% – нейтрально і 22% – негативно.

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18% опитаних переселенців планують повертатися додому найближчим часом, 34% – планують повертатися, але трохи пізніше. 36% – мають намір зробити це тільки після закінчення війни. Лише 8% не збираються повертатися взагалі.

Щодо працевлаштування, то 80% переселенців зараз не мають роботи на Львівщині і лише 19% працюють.

39% тих, хто є тимчасово безробітний, планують шукати роботу на, натомість 54% такого наміру не мають. Відносно більше тих, хто має намір шукати роботу, соціологи фіксують серед чоловіків, молоді та людей середнього віку, а також тих, хто зупинився у Львові.

Довідково: опитування соціологічна група «Рейтинг» методом особистого інтерв’ю проводила 13-23 травня 2022 року у великих містах Львівської області: Львові, Дрогобичі, Самборі, Стрию, Червонограді.

Участь у дослідженні взяли 1200 респондентів – мешканці міст області (Львів – 800, інші міста – 400); 800 респондентів – переселенці, розміщені у великих містах області (Львів – 400, інші міста – 400). Похибка становить не більше 2,8% для опитування містян, не більше 3,5% – для опитування переселенців.

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