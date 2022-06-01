«Укрнафта» продала скраплений газ за вдвічі заниженою вартістю

Унаслідок продажу скрапленого газу за ціною вдвічі нижчою від ринкової, «Укрнафта» недоотримала понад 300 мільйонів гривень. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Так, у квітні 2022 року ПАТ «Укрнафта» подала заявку на проведення аукціону з продажу скрапленого газу. Для продажу була затверджена біржа, яка не має ліцензії на проведення професійної діяльності на організованих товарних ринках.

За даними ДБР, результати аукціону фальсифіковані, оскільки переможці купили скраплений газ за ціною практично у два рази нижчою від ринкової.

«Зокрема, переможцем на аукціоні визнано двох учасників з пропозицією цін близько 28 тисяч гривень за тону, хоча у той же день на іншому аукціоні ці ж компанії змогли купити скраплений газ із пропозиціями цін близько 55 тисяч гривень за тону. Інші учасники аукціону пропозиції ціни взагалі не надавали», – йдеться у повідомленні.

За попередніми підрахунками, сума завданих збитків, в тому числі й державі, становить понад 300 мільйонів гривень. Наразі ДБР наклало арешт на зазначений скраплений газ.