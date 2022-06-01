У «Шегинях» затримали чоловіка зі зброєю, наркотиками та символікою СРСР

Ввечері 31 травня у пункті пропуску «Шегині» прикордонники знайшли в чоловіка, яких планував виїхати в Польщу, вогнепальну та холодну зброю, наркотики, антикварну ікону, монети з антиукраїнськими надписами та символіку СРСР. Про це Львівському порталу повідомили в Прикордонному карпатському загоні Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

В пункті пропуску «Шегині» прикордонники зупинили автомобіль «Хюндай», яким їхав до Польщі 39-річний українець. Прикордонники вирішили додатково перевірити авто.

Так, під час пошуку зброї знайшли мисливську рушницю та пістолет. Згодом в авто виявили: затворну раму зі стволом та прицілом, патрони з гумовою кулею, світло-шумової дії та для спортивної стрільби, одинадцять ножів, багнетів та шабель, бортовий авіаційний годинник та авіаційний варіометр.

Також оглядова група знайшла 600 монет різного номіналу, серед яких були російські ювілейні монети, викарбувані з нагоди алексії АР Крим з антиукраїнською пропагандою, колекцію поштових марок, яка налічує близько 1 500 штук, 150 банкнот, близько 200 різних нагрудних знаків, медалей та відзнак, дев’ять годинників, старовинну ікону, недійсні посвідчення та 100 пустих бланків посвідчень, георгіївські стрічки та іншу символіку СССР.

Прикордонники розповідають, що чоловік говорив дуже швидко і нечітко. Через це вони вирішили залучити до огляду собаку, натреновану на пошук наркотиків. Так, в авто виявили речовину сіро-зеленого кольору рослинного походження, попередньо марихуану.

До Польщі чоловік так і не потрапив, його прикордонники передали співробітникам СБУ. Виявлені «знахідки» та авто вилучили.

Про всі «знахідки» прикордонники повідомили правоохоронців. Зокрема, мова йде про ст. 201 ККУ «Контрабанда» та ст. 305 ККУ «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів».

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