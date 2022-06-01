У Львові відбудеться фотовиставка «100 днів війни», де збиратимуть кошти для ЗСУ

У Львові 6 – 7 червня з 14:00 до 20:00 на вул. Шевченка, 17 відбудеться фотовиставка «100 днів війни». Мета заходу – зібрати кошти для купівлі військового обладнання для Збройних сил України. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Участь у виставці візьме мати фотокореспондента полку «Азов» Дмитра Козацького, який перебуває у полоні рашистів та фотокореспондент з гарячих точок України Юрій Верес.

У фіналі даної події відбудеться благодійний концерт-аукціон в ресторані «Грушевський cinema&jazz» (проспект Шевченка, 28), де пройде збір коштів під музичний супровід українських музикантів. Початок о 19:00.

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