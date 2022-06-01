Сьомий пакет санкцій ЄС буде, але без газового ембарго, – Кулеба

Сьомий пакет санкцій Європейського Союзу проти росії обовʼязково буде, але без газового ембарго. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Укрінформ.

«Сьомий пакет обовʼязково буде. Просто деяким країнам, які критично залежать від російського газу, ще потрібно знайти певні технологічні рішення», – сказав міністр.

Водночас Кулеба висловив думку, що газового ембарго не буде в сьомому пакеті. Глава МЗС України додав, що коли чує від деяких партнерів про неможливість газового ембарго проти росії, то запитує їх про те, як вони планують зробити зелений перехід.

«У вас офіційно політика Європейського Союзу – це відмовитися стратегічно від будь-якого газу, не лише російського. Тут вони всі замовкають, тому що розуміють, що це просто лицемірство і дуже слабкий аргумент з їхнього боку. Їм потрібно трохи часу, але газове ембарго так само буде», – акцентував він.

Як повідомлялося, лідери країн Європейського Союзу погодили шостий пакет санкцій проти російської федерації, який передбачає часткове ембарго на імпорт російської нафти та відключення Сбербанку від системи SWIFT.

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