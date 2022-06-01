Поєднані музикою. Артисти Львівської філармонії виступлять у Вроцлаві

Артисти Львівської національної філармонії ім. М. Скорика виступлять у Національному форумі музики у Вроцлаві на відкритті 13-го щорічного фестивалю «Leo Festival» (2-5 червня). Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Концерт за участі музикантів відбудеться 2 червня у відомому сучасному концертному залі міста – у Національному Форумі Музики (Narodowe Forum Muzyki).

Подія відбудеться за участі флейтистки Наталії Кожушко, жіночого складу Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії ім. М. Скорика, польського оркестру NFM «Leopoldinum». Диригуватиме Олена Короленко.

У виконанні польських та українських музикантів звучатимуть твори українських композиторів: Мирослава Скорика, Станіслава Людкевича, Якова Степового, Ганни Гаврилець, Євгена Станковича.

Темою цьогорічного Leo Festival є «Наші сусіди і ми». Як зазначають організатори, вона була обрана ще до жорстокої війни в Україні:

«Ми віримо, що живі зв’язки та культурний обмін є важливими, оскільки вони збагачують нас і сприяють міжособистісному взаєморозумінню. Більш тісні контакти з нашими сусідами також дозволяють нам краще зрозуміти нашу власну ідентичність. Останні політичні та військові події змушують нас задуматися: що означає сусідство в нашому світі? Величезна готовність допомогти нашим сусідам-українцям дає чітку відповідь на це питання!»

Такі гастрольні виступи зараз є надзвичайно важливими для України, адже завдяки їм публіка різних країн ще більше пізнає українську культуру. Це своєю чергою ще більше привертає увагу до України та допомагає у боротьбі з агресором та неабияк підтримує нас у складні часи.

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