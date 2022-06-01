Окупанти закріплюються в центрі Сєвєродонецька і наступають у районі Лимана

На 98 добу війни в Україні російські окупаційні війська продовжують свій наступ на Донбасі, а на півдні укріплюються, аби втримати зайняті позиції. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому вранці 1 червня.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують посилено охороняти ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Триває перевірка бойової готовності визначених з’єднань та військових частин.

На Сіверському напрямку підрозділи противника проводять інженерне обладнання позицій у районах деяких населених пунктів Брянської області на відстані близько 3 км від Державного кордону України.

Агресор завдав ракетного авіаційного удару із літаків Су-35 по Білопіллю Сумської області. З артилерії обстріляв район населеного пункту Середина-Буда Сумська області.

На Слобожанському напрямку основні зусилля росіяни продовжували зосереджувати на утриманні зайнятих позицій та веденні розвідки.

На Харківському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти Олександрівка, Слатине і Циркуни. Завдав ударів вертольотами армійської авіації в районах населених пунктів Веселе та Тернова.

На Слов’янському напрямку окупанти перегрупували війська. Внаслідок втрат у районі Довгенького відвели окремі підрозділи на відновлення до міста Ізюм. З метою посилення охорони та оборони логістичних маршрутів вони посилили угруповання у населеному пункті Куп’янськ завдяки переміщенню батальйонної тактичної групи.

На Донецькому напрямку підрозділи агресора за підтримки авіації основні свої зусилля зосереджують на веденні наступальних дій.

«З метою завдання втрат та виснаження особового складу наших військ, противник здійснює вогневе ураження вздовж лінії зіткнення із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Провів ремонт залізничного мостового переходу в районі населеного пункту Куп’янськ для відновлення логістичного постачання залізничною гілкою Куп’янськ – Лиман», – кажуть у Генштабі.

На Лиманському напрямку ворог посилив підрозділи та перегрупував їх. За підтримки вертольотів Ка-52 веде наступ у напрямку Лиман – Старий Караван, бойові дії тривають.

На Сєверодонецькому напрямку росіяни вели штурмові дії у північних, південних та східних районах Сєверодонецька, окремі підрозділи досягли успіху, закріплюється у центрі міста.

На Бахмутському напрямку противник намагається витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Застосував штурмову та армійську авіацію у районах населених пунктів Комишуваха, Берестове і Ниркове.

На Запорізькому напрямку ворог проводив інженерні роботи з удосконалення фортифікацій другої лінії оборони. Передислокував у район населеного пункту Василівка до танкового батальйону Т-62 та до мотострілецького батальйону.

На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках противник утримує зайняті позиції, завдає вогневого ураження із мінометів та ствольної артилерії.

На Південнобузькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позиці та створенні додаткових рубежів оборони. У районах населених пунктів Миколаївка, Новопавлівське і Широке здійснив масовані обстріли із реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту російської федерації продовжують ізольовувати район бойових дій та блокувати судноплавство.

Штормом зірвало з якоря дві ворожі морських міни. Одну віднесло хвилями до берега Одещини, де її знешкодили фахівці підривної команди Військово-Морських Сил, іншу наші військові підірвали просто в морі.

У готовності до застосування в акваторії Чорного моря перебуває один носій крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили два танки, тринадцять артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та шість ворожих автомобілів.

На Півдні, у Херсонській та Миколаївській областях, втрати російських окупантів, окрім військової техніки, склали близько 70 осіб.

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