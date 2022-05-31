ЗСУ відбили 9 атак росіян на Донбасі, бої тривають на 4 локаціях

Упродовж вівторка, 31 травня, українські військові відбили дев’ять ворожих атак у Луганській і Донецькій областях, ще на чотирьох локаціях бої тривають. Про це йдеться у вечірньому зведенні угруповання Об’єднаних сил у Facebook.

Відбивши на Донбасі дев’ять атак російських окупаційних військ, ЗСУ завдали їм таких втрат:

2 танки;

13 артилерійських систем;

8 бойових броньованих машин;

6 автомобілів.

Зі свого боку окупанти застосовують уздовж всієї лінії оборони бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Протягом доби росіяни обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 45 цивільних об’єктів, 41 із них – це житлові будинки.

Внаслідок ворожих обстрілів загинула жінка, ще двох чоловіків поранено. Дані про точну кількість загиблих, поранених, руйнування та пошкодження в обох областях уточнюються.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.