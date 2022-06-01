Де та коли в червні працюватимуть екобуси. Графік

У Львові екобуси відновллють прийом відпрацьованих ламп й батарейок на утилізацію. Для зручності мешканців вони працюють у всіх районах міста. Про це повідомляє Львівський портал.

Мобільні пункти збору приймають відпрацьовані лампи та термометри, що містять ртуть, а також батарейок.

Небезпечні відходи збирають безкоштовно лише від мешканців Львівської МТГ. Відпрацьовані лампи й батарейки можна приносити лише в безпечній тарі у кількості: лампи – до 10 штук, термометри – до 5 штук, батарейки – до 10 кг.

Графік стоянок екобуса у червні:

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